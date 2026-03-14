Fatal balacera en Independencia deja a un muerto y dos heridos

Un hombre fallecido, al parecer extranjero, y otros dos heridos fue el resultado de una balacera que se registró la madrugada de este sábado en la comuna de Independencia, Región Metropolitana.

Los hechos ocurrieron en calle Escanilla con San Luis, hasta donde concurrió personal de Carabineros ante una denuncia por disparos injustificados en la vía pública.

Al llegar al lugar, los funcionarios encontraron a un sujeto fallecido con un impacto de proyectil en la espalda. Posteriormente, se informó que otros dos sujetos heridos llegaron al Hospital San José.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH Metropolitana y la Brigada de Homicidios de l PDI, que realizó diligencias en el sitio del suceso y en e hospital.

El fiscal ECOH Fernando Anais informó que "se ha encontrado evidencia balística en el lugar, la cual es motivo de peritaje para poder establecer en definitiva la dinámica de los hechos y ojalá posteriormente poder establecer quiénes son los autores de este ilícito”.

“En el lugar se encuentra una persona fallecida, hay dos personas más que se encuentran en un centro asistencial los cuales están siendo contactados por parte de personal policial para obtener sus testimonios”, agregó.

“Hay bastante evidencia balística, hay casquillos y municiones que se encuentran completas, por eso el personal policial tiene que hacer su trabajo una vez que tengamos los resultados”, concluyó el fiscal.

PURANOTICIA