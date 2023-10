Vocera de Gobierno dice que interpelación a ministro de Economía es una "tremenda oportunidad"

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la polémica por la decisión de Sinovac de no instalar un centro de innovación y desarrollo en Antofagasta. Además, abordó la interpelación al ministro de Economía, Nicolás Grau, anunciada por Chile Vamos y el Partido Republicano.

Durante un nuevo "Gobierno Informa", la secretaria de Estado aclaró que "lo que se proyectaba en Chile por parte de la empresa, y así lo ha comunicado la misma empresa, primero que no tiene nada que ver, no es que desista el proyecto chileno, por el proyecto en Colombia. Son cosas aparte".

"Hay dos proyectos aparte que son distintos de la empresa Sinovac en Chile. Uno es lo relacionado en Antofagasta con un centro de investigación que se trató en el Gobierno anterior, no en este Gobierno y que se desestimó porque los terrenos que se dispusieron de Bienes Nacionales no contemplaban las condiciones necesarias para poder funcionar y por otro lado, es la empresa que se quiere realizar, o más bien el proyecto de elaboración de vacunas y eso está radicado, no en Antofagasta, sino en Quilicura y respecto a ese proyecto en particular si han habido conversaciones", detalló.

En ese sentido, explicó que "el modelo de negocio obviamente es lo que hay que afinar porque cuando se tomó la decisión de generar o impulsar a creación de vacunas acá en el territorio chileno, en la comuna de Quilicura, la demanda de vacunas Covid era mucho mayor que la que existe actualmente".

"La rentabilidad actual de esa iniciativa de inversión bajó, por tanto, hay que rediscutir el modelo de negocios, porque independiente de la demanda de vacunas, para nuestro país es importante avanzar en que se generen vacunas en nuestro territorio", complementó.

En cuanto a la interpelación al ministro Grau, Vallejo manifestó que "a nosotros nos parece una tremenda oportunidad esta interpelación”.

“En general las interpelaciones a los ministros y ministras de Estado nos permiten, no solo aclarar dudas, sino que poder hablar con mayor profundidad, con mayor detalle, sobre la agenda de ministros y ministras", agregó.

En esta línea, planteó que "no solo al respecto del tema Sinovac, que lo hemos estado aclarando y se haría referencia en esa interpelación, sino que, sobre todo, en materia de la agenda económica".

"Tenemos muchas cosas y muchas iniciativas, y muchos proyectos que contar en el Congreso y esa es una ventana importante para poder, no solo transmitírselo a los parlamentarios y parlamentarias de toda la agenda económica, de productividad y de desarrollo que está liderando Economía con otros ministerios, sino que también a la ciudadanía”, sentenció la autoridad.

