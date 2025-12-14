Vocera de Gobierno dice que el cambio de mando será "un traspaso tranquilo, republicano"

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, sufragó en el liceo Indira Gandhi en la comuna de La Florida, región Metropolitana.

Tras cumplir con su deber cívico, se refirió al contexto país de cara a las elecciones y el futuro cambio de mando.

Consultada por un eventual cambio de mando donde asumiera el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, y sobre cómo este se realizaría, la autoridad aseguró que "el Presidente en la mañana lo decía, que a veces uno ve en el mundo cuando hay ciertos traspasos de mando que son, con mucha tensión, pero eso no es propio de nuestro país".

“Tengan la seguridad que particularmente en lo que respecta al trabajo de nuestro Gobierno, va a ser un traspaso tranquilo, republicano, resguardando la tradición democrática que ha primado en todos los traspasos de cambio de mando en democracia”, agregó.

“El Presidente se va a dirigir, durante pocas horas más, al Palacio de la Moneda. Vamos a esperar los resultados juntos, acompañándolo a él en el Palacio de la Moneda y se va a comunicar, evidentemente, con quien sea ganador, ganadora, y también con quien sea perdedor o perdedora”, puntualizó.

