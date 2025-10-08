Vocera de Gobierno desmiente a Kast sobre contratación de 100 mil empleados públicos y lo insta a ser "responsable"

La ministra Secretaria General del Gobierno, Camila Vallejo, llamó a José Antonio Kast a “ser responsable” y desmintió la información que entregó el candidato republicano al asegurar que el Gobierno habría contratado a 100.000 funcionarios públicos.

“El fenómeno de la desinformación es un problema serio, grave y tenemos que enfrentarlo con responsabilidad. El Gobierno ha decidido salir a desmentir las noticias falsas que se dan en el contexto de campañas", señaló.

"Se ha tratado de instalar que el Gobierno habría contratado a 100.000 funcionarios y funcionarias públicas, incluso afines, como si se tratara de amigos y amigas, y eso es total y absolutamente falso", aseguró.

La autoridad puso énfasis que esto "no es que diga simplemente yo como vocera de Gobierno. Se constata en los informes que año a año se entrega la Dirección de Presupuesto, donde justamente demuestra cómo evoluciona la contratación de funcionarios públicos en distintas reparticiones".

La ministra especificó que, respecto al nivel central, "los nuevos funcionarios y funcionarias públicas están radicados principalmente en los colegios que pasaron de los municipios al nivel central, los servicios locales, y en los servicios de salud".

Al respecto, y abordando indirectamente la propuesta de Kast de rebajar en US$6.000 millones el gasto público, Vallejo cuestionó "si se pretende recortar a funcionarios públicos que están hoy día educando a nuestros hijos, que están atendiendo los hospitales y con eso disminuir el gasto público, ¿o qué?".

"Eso todavía está en duda y es bueno aclararlo. La ciudadanía merece y necesita un debate de altura, basado en evidencia", añadió.

"Un recorte de US$6.000 millones, si no es afectando el gasto social o, en este caso, con el despido de funcionarios públicos que hacen trabajos claves, cuesta saber de dónde operará", continuó.

La secretaria de Estado enfatizó que el exdiputado debe leer "no solo el titular, sobre todo si aspira a la Presidencia de la República. Es lo más responsable. Sin embargo, la nota que además el candidato cita da cuenta de que lo que decimos nosotros es cierto y lo que señala él es total y absolutamente falso", sentenció la ministra en referencia a una publicación de El Mercurio que Kast utilizó en sus redes sociales.

Cabe señalar que el candidato presidencial compartió una nota del cuerpo B de El Mercurio que titula: "El número de funcionarios públicos sube en casi 100 mil personas desde fines del 2021".

Compartiendo la ublicación en su cuenta de X, Kast fustigó: "Lo dijimos: van a mentir, van a difamar y van a ocupar todo el aparato del Estado para aferrarse con uñas y dientes al poder. Pero la verdad se impone y vamos a ganar, porque los chilenos estan cansados de la incompetencia de este mal gobierno".

PURANOTICIA