Vocera de Gobierno descarta vínculo del Presidente Boric con caso ProCultura y afirma que "no tenemos nada que esconder"

La ministra (s) de la Secretaría General de Gobierno, Aisén Etcheverry, reiteró que el Presidente Boric no tiene vínculo con el caso ProCultura y no ha sido citado ni involucrado en la investigación, por la presunta financiación ilícita de la campaña presidencial.

La autoridad dijo que el jefe de Estado "no tiene absolutamente ningún vínculo con esta causa, ni siquiera aparece en calidad de testigo. Es más, el propio Juzgado de Garantía, no una sino que dos veces, rechazó la solicitud de iniciar una diligencia intrusiva, para poder investigarlo. Es decir, no hay ningún vínculo entre el presidente y este caso en particular”, expuso.

“Es importante separar los espacios. Hay una instancia que corresponde al Servel, en donde se analizan los gastos de las campañas, y el Frente Amplio ya se refirió a aquello. Hay otro ámbito, que es el de la investigación. Hasta la fecha no conocemos de formalizaciones ni notificaciones de ninguna naturaleza. Hay otro ámbito, que es lo que cualquier privado puede hacer o decir en su esfera”, indicó.

Mientras tanto, el Frente Amplio habla de presunto espionaje por escuchas telefónicas no autorizadas, a lo que la autoridad aclaró que solo puede comentar información basada en datos oficiales e insistió que “no tenemos ninguna preocupación ni nada que esconder”.

Etcheverry también comentó la última Cadem, donde evaluación del mandatario lo sitúa como la peor de su gestión con un 70%. “Las encuestas son fotos del momento, se miran, pero nuestro foco y nuestra preocupación están puestos en avanzar en aquellas agendas que son prioritarias”.

Finalmente, afirmó que la legalidad de las escuchas debe ser determinada por la justicia y que el Ejecutivo no fiscaliza otros poderes. Además, destacó la importancia de fortalecer la democracia y evaluar el funcionamiento de los controles cruzados.

PURANOTICIA