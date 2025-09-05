Vocera de Gobierno descarta pugna entre ministros Elizalde y Lobos por rechazo a multas por no votar

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, descartó que exista un distanciamiento o conflicto entre la titular de la Secretaría General de la Presidencia de Chile (Segpres), Macarena Lobos y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, por el rechazo con votos del oficialismo de la iniciativa que proponía multas para quienes no sufraguen.

Tras el consejo de gabinete, la secretaria de Estado fue consultada por esta supuesta pugna, ante lo cual señaló que "yo no me voy a hacer cargo de especulaciones que además no tienen asidero en la realidad, en la forma de trabajar que tenemos como gobierno en torno a las prioridades y a la agenda legislativa que enfrentamos".

Y recordó que "esto ha estado liderado por la ministra de la Segpres, que en reiteradas oportunidades -hemos dicho-, ha buscado un acuerdo para destrabar este problema asociado a las multas, para dar cumplimiento a este mandato constitucional del voto obligatorio".

"Independientemente de las dificultades que han habido, hay un acuerdo que el Ejecutivo en las últimas horas ha tratado de hacer valer y cumplir en el Parlamento", sostuvo.

Para la vocera de Gobierno, "hubo un problema en la votación de la Cámara, pero no por eso no se va a insistir en este acuerdo que ya se ha manifestado y lo dijo el propio Presidente (...) ese es el esfuerzo que hemos tenido y el resto son meras especulaciones que no tienen ningún asidero en la realidad".

"Estamos a tiempo y lo hemos dicho, esto se tiene que resolver pronto, las elecciones están cada vez más cerca, pero el tiempo suficiente para poder destrabar y dar las certezas a la ciudadanía de cuál va a ser la multa", manifestó.

