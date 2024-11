Vocera de Gobierno descarta disconformidad en partidos oficialistas tras ajuste en cinco subsecretarías

La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, afirmó que no hubo disconformidad ni críticas desde los partidos que conforman la coalición de Gobierno por la renovación de cinco subsecretarías dispuesta por el Presidente Gabriel Boric.

“Entendemos algunas observaciones críticas de unos dos o tres parlamentarios, pero no hemos recibido ninguna disconformidad manifiesta por parte de los partidos oficialistas”, afirmó la secretaria de Estado.

“El clima ha sido de unidad, de entendimiento de la importancia de reforzar el trabajo unitario para secar adelante la agenda que el Presidente de la República ha comprometido ante el país y evidentemente también proyectar las tareas futuras”, agregó la ministra vocera.

En relación a la agenda del Ejecutivo, comentó que “el Presidente de la República necesita y dispone además de todos sus ministros y ministras de Estado”, con el objetivo de “seguir empujando proyectos como el término del CAE, la agenda de seguridad, la ley de presupuesto, los proyectos asociados a la cartera de salud, de mujer, como aborto o eutanasia y la reforma de pensiones”.

“Aquí no hay tiempo que perder y eso ha sido parte no sólo del análisis del gobierno sino que de todo el oficialismo, que basta de pretender por parte de algunos sectores entramparnos en discusiones que no llevan a ninguna parte, sino que poner en el centro el trabajo que es lo que le corresponde a toda autoridad política y particularmente al gobierno”, subrayó.

Asimismo, destacó que lo importante es “sacar adelante las reformas, los proyectos y las gestiones necesarias para satisfacer las necesidades múltiples que tiene nuestra población”.

“Particularmente las que son más prioritarias en seguridad pública, en seguridad social, y también en seguridad económica a propósito de la necesaria reactivación económica y productiva que requiere Chile para seguir desarrollándose”, comentó.

