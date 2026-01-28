Vocera de Gobierno descarta "apitutamiento" tras acusación de futuro ministro del Interior: "No se condice con la realidad"

La ministra Secretaria General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, descartó "apitutamiento" tras la acusación del futuro titular de la cartera de Interior, Claudio Alvarado.

El futuro secretario de Estado dijo tener “la impresión de que en ciertos ministerios" el Ejecutivo estaría "apitutando" a funcionarios.

"Hay que evaluar efectivamente si se justifica que muchos de ellos sigan o no en el Estado. Un porcentaje de ellos, indudablemente, que está ahí por razones total y absolutamente políticas, que el Estado podría seguir funcionando sin ningún problema si participan o no participan de la gestión. Y será cada ministro que tenga que evaluar de qué manera ordena la casa y se queda con la gente que efectivamente permita que el ministerio funcione", añadió.

Al respecto, Vallejo reiteró que "nosotros tenemos un instructivo que es suficientemente claro en señalar que todos los cargos de confianza el 11 de marzo se van, así de simple. Entonces, volver a instalar como el manto de duda de una especie de "apitutamiento" no se condice con la realidad".

Respecto a los nuevos empleos públicos, la ministra afirmó que "los que respectan al nivel central del Estado son porque pasan de las escuelas municipales a los servicios de educación o porque son contrataciones del sistema de salud, que son muchos, muy necesarios, para seguir acortando los tiempos de la lista de espera y el adecuado funcionamiento del sistema de salud".

Finalmente, insistió que “el Presidente, a través del Ministerio del Interior, ha establecido una instrucción clara, que es que junto con la retirada de los ministros, subsecretarios, ningún cargo de confianza permanece en el gobierno después del 11 de marzo”.

PURANOTICIA