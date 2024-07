Vocera de Gobierno defiende institucionalidad luego de que presidente de Colombia pidiera "libertad" para Jadue

La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, relevó el carácter democrático de la institucionalidad chilena frente a los cuestionamientos del presidente colombiano Gustavo Petro y de la ex presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Gabriela Rivadeneira, al proceso judicial que se sigue contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).

“Nuestro país tiene un Estado de derecho, tiene separación de poderes y si hay cambios que requiere hacer nuestro sistema político frente al Estado de derecho, lo determinamos nosotros y no autoridades de otros países", dijo, al ser consultada por los dicho de Petro.

El presidente de Colombia publicó en su cuenta de X el siguiente comentario: "Yo pido la libertad de Gabriel Jadue (sic) en Chile. Preso por la jurisprudencia de Pinochet impuesta a los seres libres".

La publicación acompañaba un video de la ex presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Gabriela Rivadeneira, quien defendió al jefe comunal, preso, según la expersonera, por intentar levantar un modelo comunista en Recoleta.

"Hoy va a ser un mes del encarcelamiento de un actor político al que nosotras y nosotros respetamos mucho desde la izquierda, que es Daniel Jadue, el alcalde comunista palestino de Recoleta en Chile. ¿Saben por qué está preso? No por corrupto, no, él está preso porque impulsó desde la alcaldía comunista un modelo comunista, trayendo además las palabras de (Salvador) Allende, que al pueblo, lo mejor", dijo Rivadeneira.

Frente a esto, la ministra Camila Vallejo dijo que el Ejecutivo evalúa una respuesta por intermedio de cancillería.

"Siempre la cancillería evalúa las distintas herramientas que tiene a disposición”, insistiendo en que en el país opera la separación de los poderes del Estado.

Vallejo también fue consultada por las declaraciones que Juan Andrés Lagos, también comunista, quien en La Tercera el fin de semana se refirió a su salida de la Subsecretaría del Interior.

"El Gobierno tendría que haber resistido mejor la presión indebida y antidemocrática", dijo en el matutino.

Sobre ello, la portavoz aclaró que "el Gobierno no toma decisiones en función de las presiones de uno u otro sector y menos de la oposición y eso creo que ha quedado muy claro en distintas circunstancias".

"En segundo lugar, lo que no puede suceder, es que el Gobierno siga teniendo que responder frente a insistencias por los medios de comunicación, ante el despido de un asesor de Gobierno", dijo Vallejo.

"Imagínese si tuviéramos que referirnos a todos los exasesores que han sido desvinculados de los distintos partidos de Gobierno. No, no corresponde y creo que el subsecretario del Interior ha sido bastante claro en las razones que llevaron a esa desvinculación, que fue un rediseño que implicó a más asesores de distintos partidos y no solo de uno", agregó.

PURANOTICIA