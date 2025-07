La Moneda desdramatiza dichos de Petro sobre elección presidencial en Chile y desestima críticas a cumbre a cumbre progresista

La Moneda restó importancia a los comentarios del presidente colombiano Gustavo Petro sobre la carrera presidencial chilena, realizados previo a la cumbre progresista “Democracia siempre”, que se celebrará en Santiago el 21 de julio y donde participará el Presidente Gabriel Boric como anfitrión, los mandatarios de Brasil, Lula da Silva, de Uruguay, Yamandú Orsi, de España, Pedro Sánchez, y de Colombia.

El mandatario de Colombia comentó en X que, según la encuesta Cadem, “por ahora ganaría el progresismo en Chile. Pasar al fascismo es terrible para cualquier sociedad”, escribió.

Frente a dicho comentario del jefe de Estado colombiano, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que “la verdad es que hemos tenido mucha oportunidad de encuentros donde participan presidentes, mandatarios o líderes del mundo que tienen pronunciamientos sobre redes sociales y que no siempre tenemos que compartir y eso no obstaculiza y no va a obstaculizar nunca la presencia de nuestro gobierno en estas instancias de diálogo”.

“Las decisiones sobre el destino de nuestra patria la toman los chilenos y chilenas, eso lo sabemos, no tenemos para qué reiterarlo, sabemos que tenemos procesos electorales nosotros en nuestro país que son impecables, donde se ponen a disposición de la ciudadanía alternativas que en un caso para el mundo progresista se han definido a través de primaria, y en el caso de la oposición todavía obviamente con distintos liderazgos y candidaturas que van a disputar la presidencial, la ciudadanía va a tener que dirimir obviamente entre esas opciones”, mencionó..

Respecto a las críticas de la oposición, las cuales apuntan a que la realización de la cumbre en Santiago es un gusto del Presidente Boric, la ministra respondió que “nosotros somos un país serio y un gobierno serio que viene trabajando hace meses en este encuentro con líderes, intelectuales y organizaciones civiles progresistas para conversar y dialogar sobre los desafíos de nuestras democracias, cómo seguir profundizando y fortaleciendo nuestras democracias, el respeto y el resguardo de los derechos humanos y en ese sentido este encuentro se ha organizado con una alta responsabilidad”.

“No es un encuentro que vaya a depender de si a la oposición le parece adecuado o no le parece adecuado. Es parte de una agenda que ha llevado el Presidente de la República con mucho compromiso, mucha convicción en otros países del mundo, en sus encuentros multilaterales, en sus encuentros con otros mandatarios, tanto bilaterales como multilaterales y eso refuerza aquí en Chile organizando esta instancia”, insistió la autoridad.

“Siempre el diálogo para hablar sobre democracia, derechos humanos, es un diálogo bienvenido y esta no va a ser la excepción. Por lo tanto, se va a realizar, es pertinente por el escenario nacional pero también internacional, cómo profundizamos, insisto, nuestra agenda de compromiso democrático”, finalizó Vallejo.

