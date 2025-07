Presidente del Senado afirma que casos de drogas en FF.AA. son "un problema de seguridad nacional"

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón, se refirió a los casos de tráfico de drogas que se han detectado al interior de las Fuerzas Armadas.

El parlamentario manifestó que "es de máxima gravedad. Esto ya no es un problema de crimen organizado, esto es un tema de seguridad nacional".

En conversación con 24 Horas, agregó que “hemos tenido reuniones con los comandantes en jefe, se están tomando las medidas, pero también hay que mirar algo positivo: esto se descubrió. No es algo que no se haya atacado, y hay que tomar un montón de medidas”.

El senador sostuvo que "en Chile se ha discutido mucho del control y los exámenes para saber si son drogadictos o han consumido droga, pero son exámenes muy caros, sobre todo el de pelo, entonces yo creo que el Gobierno o el próximo Gobierno vamos a tener que crear una instancia que pueda hacer regularmente todos estos exámenes”.

El legislador recalcó que “los comandantes en jefe y tienen clarita la película de las cosas que hay que hacer. Se hacen muchas cosas, pero este es un cáncer que hay que erradicarlo con mucha más fuerza. Insisto, la Ley de Inteligencia es una patita que nos falta y el tema presupuestario”.

“Nosotros vamos a tener que crear un organismo, un sistema, no tengo idea cómo, para poder chequear a la gente que consume drogas en las Fuerzas Armadas y de Orden”, indicó.

Asimismo, apuntó a que “hoy día no se ha enfrentado como debe enfrentarse este tema por razones presupuestarias, o sea, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas no se hacen test regularmente porque no hay plata, así de claro, no hay plata para hacer test regularmente”.

“Aquí tiene que haber presupuesto para un control estricto de eso porque en las Fuerzas Armadas no puede haber nadie que consuma drogas. Ni en el Gobierno, ni en el Parlamento, ni en el mundo político ni en ningún lado”, subrayó.

PURANOTICIA