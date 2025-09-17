Vocera de Gobierno defiende gasto militar de Chile y desdramatiza millonaria compra de Perú de aviones F-16

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la compra de 12 aviones de combate F16 por parte de Perú, lo que ha generado la alerta de algunos parlamentarios de oposición que han llamado a la titular de Defensa, Adriana Delpiano, a revisar si es que nuestras Fuerzas Armadas están debilitadas en comparación con los países vecinos.

"No nos corresponde estar pronunciándonos sobre las compras que hace otro país en materia de Defensa", dijo la autoridad.

"Lo que sí podemos señalar, es que nos sentimos plenamente orgullosos y orgullosas de nuestra Defensa Nacional, de nuestras Fuerzas Armadas, del desarrollo, evolución y preparación que han tenido, y eso es parte de algo que pueden constatar todos nuestros compatriotas, respecto del poder del Ejército, de la Fuerza Aérea, de las Fuerzas Armadas que existen en nuestro país", agregó.

Y complementó que "eso garantiza obviamente nuestra soberanía y nuestra preparación para distintos eventos, no solamente los que tienen que ver con la defensa nacional, sino que también con la preparación, el despliegue que han tenido nuestras Fuerzas Armadas en torno a eventos de emergencia, con los recursos que se le han dispuesto para esas labores".

Consultada de si no es prioridad para el Gobierno el gasto militar, la ministra respondió que "el gasto militar que ha tenido nuestro país ha sido en concordancia con los objetivos que buscamos y también en equilibrio con las otras áreas que demanda nuestra nación en materia de gasto público".

PURANOTICIA