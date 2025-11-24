Vocera de Gobierno cuestiona decisión del CNTV de rechazar aprobación para exhibir campaña por violencia contra las mujeres

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, lamentó la decisión del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) de rechazar una campaña del Gobierno en contra de la violencia hacia las mujeres.

“Nosotros lamentamos el rechazo a esta campaña porque nunca habíamos tenido un escenario donde se rechazara una campaña de interés público de esta envergadura”, manifestó.

La vocera de Gobierno anunció que apelarán a la decisión del CNTV, porque “no se entiende que se utilice como argumento el estar en contexto electoral para rechazar una campaña que busca proteger a las mujeres”.

“Mujeres de todas edades, mujeres diversas que hay en nuestro país, a todas tenemos que resguardar y proteger de la violencia de género y, por lo tanto, necesitamos que haya una reconsideración y que en última instancia se apruebe para poder difundir esta campaña que es muy importante y que se ha venido trabajando hace mucho tiempo”, indicó.

Vallejo insistió en que “nunca los contextos electorales fueron una excusa para rechazar una campaña de este tipo. Además, no tiene ningún tipo de relación con el contexto electoral el tener una campaña que busca llamar al respeto, a la protección de las mujeres y sus derechos frente a los distintos tipos de violencia que puedan sufrir”.

