Vocera de Gobierno confirma que proyecto del CAE será ingresado en "los primeros días de octubre"

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la presentación del proyecto que busca poner fin al Crédito con aval del Estado (CAE) y mencionó que será ingresado los primeros días de octubre.

“El proyecto está en su fase final. Se ha hecho un trabajo muy exhaustivo, muy riguroso, muy responsable para tener un diseño sostenible de financiamiento a la educación superior que termine con el CAE y les dé una solución a todos y todas, considerando además condonaciones a grupos que por necesidades y sus características van a requerir condonación total y en otros casos más acotada, pero sí todos van a tener una solución”, indicó.

En ese sentido, la secretaria de Estado insistió en que la iniciativa “se va a ingresar prontamente. Por razones de trabajo prelegislativo, por cuestiones de agenda, nos corrimos algunos días, ya vamos a entrar los primeros días de octubre”.

“El proyecto está en su fase final. Esto para decirle sobre todo a los deudores y deudoras, a sus familias que tienen mucho interés en este proyecto. Nosotros estamos plenamente conscientes que es importante y reafirmamos nuestro compromiso de que este va a ingresar sí o sí”, recalcó.

El senador Fidel Espinoza (PS) recientemente condicionó su apoyo al proyecto relativo al CAE, pidiendo que se investigue al exdirector de la Junaeb, Jaime Tohá, sobre sus eventuales vínculos con el abogado Luis Hermosilla.

Al respecto, Vallejo manifestó “no sé por qué condicionar necesidades de solución a las deudas del CAE a otros temas que tienen que ver con otras aristas, que pueden ser muy legítimas, pero a nosotros esto nos suena a chantaje y no estamos para chantaje, no para transaca, no para mezclar temas que son distintos”.

“La gente lo que espera es que en el Parlamento se legisle en función de sus necesidades y no condicionando una necesidad con otra”, añadió.

La ministra dijo que esperan que “independientemente del legítimo requerimiento, preocupaciones de un parlamentario u otro, esas preocupaciones no sean excusa para rechazar otras iniciativas”.

