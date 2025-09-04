Vocera de Gobierno califica como "muy grave" supuesto uso de bots por parte de Kast

"Esperamos que los aludidos se pronuncien", señaló la ministra en sus redes sociales.
La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, calificó como "muy grave" el reportaje de prensa sobre el uso de bots vinculados a José Antonio Kast para atacar a Jeannette Jara y Evelyn Matthei, y llamó a los aludidos en la nota de prensa a pronunciarse al respecto.
Un reportaje de CHV Noticias aseguró que detrás de las cuentas madre de los bots aparecieron un sujeto llamado Ricardo Inaiman Barrios, partidario de la candidatura republicana, y supuestamente Patricio Góngora, director de Canal 13, aunque éste negó ser el titular de la cuenta denunciada.
En su cuenta de X, la ministra Vallejo expresó: "Porque nos preocupa cuidar la convivencia cívica y la democracia, desde un primer momento hemos criticado las campañas desde cuentas anónimas que se han desplegado instalando mentiras para afectar a la candidata Matthei, al Gobierno y al propio Presidente".
"El debate y la libre expresión son parte de la democracia, pero las fakes y el odio orquestado en redes, las socavan. Lo planteado por la investigación de CHV es muy grave y esperamos que los aludidos se pronuncien, especialmente el señor Patricio Góngora Torreblanca, miembro del directorio de Canal 13", añadió.
