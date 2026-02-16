Vocera de Gobierno apunta a una "lógica de persecución" de la oposición ante nueva acusación de "amarre"

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, comentó las críticas de la oposición hacia el nombramiento de Jessica Tapia como directora del departamento de Estudio y Análisis de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, la que fue calificada como un "amarre".

"Lamentablemente a veces vemos en la oposición de que cualquier acción de Gobierno, cualquier política pública, o proyecto de ley, o cualquier gestión, es un amarre, y nosotros no vamos a permitir que se insista o se presione a que el Gobierno deje de gobernar. Porque el gobierno gobierna hasta el 11 de marzo. Después van a gobernar ellos, no antes", comentó en su habitual vocería de los lunes.

"El Gobierno tiene que seguir empujando proyectos de ley y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Si hay concursos públicos que hay que realizar, se realizan los concursos públicos. Pero otra cosa muy distinta son los cargos de confianza. La instrucción del Presidente y del Ministerio del Interior ha sido clara a todos los ministerios. Los cargos de confianza, los equipos de confianza, se van el 11 de marzo", agregó.

Y precisó que "luego está lo que es parte del funcionamiento del Estado, los concursos públicos, donde participan además empresas externas que hacen las evaluaciones técnicas correspondientes para los nombramientos de cargos que son de planta, como sucede también con la Alta Dirección Pública ¿O qué quieren? ¿Qué el Gobierno deje de hacer funcionar el Estado, porque cualquier decisión de Estado finalmente es un amarre? No puede pasar eso".

Vallejo advirtió que "lo otro es aplicar una ley lógica de persecución, tipo, no sé, ley maldita, o que ninguna persona pueda postular a un trabajo. Aquí el Estado tiene que seguir funcionando. Además, estos sistemas son concursos públicos, y en particular, en este caso además, ha habido un headhunter, una empresa externa que evalúa perfiles".

Para la vocera de Gobierno "hay un sobreaprovechamiento del concepto de amarre para criticar por cualquier cosa al Ejecutivo, o hacer que el Ejecutivo no tome más decisiones, o el Estado deje de funcionar. Y eso no tiene lugar en una democracia, insisto, porque el Gobierno tiene que seguir gobernando hasta el último minuto y después ellos podrán tomar las decisiones como Ejecutivo que les corresponda tomar".

