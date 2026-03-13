Contraloría detecta millonarias indemnizaciones y recontrataciones irregulares en la Fábrica y Maestranza del Ejército

La Contraloría General de la República emitió el Informe Final N°750 de 2025, en el que examinó procesos de desvinculación y recontratación de personal y la adquisición de maquinaria en la Fábrica y Maestranza del Ejército (FAMAE), durante el período 2022-2024.

La auditoría constató que cuatro trabajadores desvinculados por “mutuo acuerdo” recibieron indemnizaciones por más de 100 millones de pesos, pese a que dicha causal no contempla ese tipo de pagos. Algunos de ellos además fueron inmediatamente recontratados en el mismo cargo.

En total, las indemnizaciones a 63 trabajadores bajo esa modalidad superaron los mil millones de pesos, en el periodo revisado.

En materia de adquisiciones, el informe señala que, en agosto de 2023, FAMAE compró una máquina láser por $70.042.181 mediante trato directo, sin acreditar la exclusividad del proveedor ni ajustarse a las condiciones establecidas en el Manual de Adquisiciones.

Además, se identificaron deficiencias en el control y operación del equipo, que presentó fallas a los cuatro meses de uso, las que se repitieron en abril de 2025, manteniéndose inoperativo hasta la fecha. Asimismo, la compra se realizó sin comparación de ofertas, análisis técnico-financiero ni garantía de fiel cumplimiento, lo que impidió exigir responsabilidades al proveedor.

ACCIONES DERIVADAS Y CONSECUENCIAS

La Contraloría dispuso que el Consejo Superior de FAMAE instruya una investigación para determinar eventuales responsabilidades administrativas por las situaciones detectadas.

Adicionalmente, remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para los fines que corresponden.

(Imagen: Ejército)

PURANOTICIA