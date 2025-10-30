Vocera de Gobierno afirma que rechazo de la oposición a las partidas del Presupuesto 2026 "genera una incertidumbre tremenda"

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la Ley de Presupuesto 2026 luego que la comisión mixta rechazara gran parte de las partidas.

“El que se haya dado un rechazo completo, prácticamente a todas las partidas por parte de la oposición es preocupante para los chilenos y chilenas, porque genera una incertidumbre tremenda respecto a qué va a pasar con el gasto público y si van a continuar los programas y prestaciones sociales que son importantes de entregar a nuestros compatriotas”, indicó la autoridad.

La secretaria de Estado mencionó que el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, habló respecto a que “hay una contradicción muy grande en los planteamientos de la oposición, porque públicamente se presiona mucho reducir más el gasto público, pero al mismo tiempo se demanda aumento de gasto, en, por ejemplo, reponer la glosa republicana y otras partida”.

"Lo que nosotros necesitamos es que se pongan de acuerdo en cuál es la propuesta para resolver cómo destrabamos el debate de la Ley del Presupuesto", añadió.

Asimismo, recalcó que "el Ejecutivo va a seguir, como siempre, dialogando para encontrar un acuerdo por el bien de los chilenos y chilenas y por lo pronto, dialogando con los parlamentarios oficialistas porque ellos si han tenido varias propuestas sobre la mesa y que esperamos que se vayan recogiendo”.

