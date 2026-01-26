Vocera de Gobierno afirma que caso de Ángela Vivanco marca un "pésimo precedente" para el sistema de justicia chileno

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la detención y formalización de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el marco del caso "Muñeca Bielorrusa".

Al respecto, la autoridad declaró que "no podemos eludir que el caso que está siendo investigado reviste un hecho de máxima gravedad, por cierto, y que, de comprobarse más los delitos, obviamente, marcan un pésimo precedente para el sistema de justicia chileno".

En esta línea, apuntó a la importancia de las reformas como el "nuevo sistema de nombramiento en el Poder Judicial. Pero sobre todas las cosas tener presente la importancia de la separación de poderes. La separación de poderes no es solamente una idea en abstracto, sino que permite garantizar un funcionamiento adecuado de nuestra democracia".

“Cuando existen conflictos de interés o doble agenda se produce un daño al funcionamiento de la democracia y la confianza pública”, recalcó.

Finalmente, Vallejo dijo que “esperamos que las diligencias sigan avanzando, la justicia haga lo suyo y la investigación siga su curso y las diligencias correspondientes para poder tener a la vista cuál es la verdad judicial de todo esto dada la gravedad de los delitos que se están investigando".

PURANOTICIA