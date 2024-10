Vlado Mirosevic lanzó oficialmente su campaña a La Moneda: "Queremos ofrecerle algo a Chile"

El diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, hizo oficial su candidatura para las elecciones presidenciales de 2025, convirtiéndose en el primer representante del oficialismo en entrar en la contienda por La Moneda.

Durante su lanzamiento de campaña, el parlamentario enfatizó la importancia de ofrecer una alternativa política desde el centro hacia la izquierda.

"Independiente del resultado de la municipal, este sector del centro a la izquierda tiene que ofrecer una alternativa. Son cosas distintas. Nosotros tenemos que ofrecer una alternativa", afirmó el congresista del Partido Liberal.

También dejó clara su actitud optimista frente a la competencia, señalando que "yo les digo: ¿Por qué nos vamos a resignar? Vamos a competir. Si alguno está pesimista o resignado, no es mi estado de ánimo ni el de la gente que me acompaña. Nosotros estamos en otra. Queremos ofrecerle algo a Chile".

Sobre sus posibilidades de llegar a la presidencia, sostuvo que "el tiempo lo dirá, el pueblo de Chile lo dirá. Aquí venimos a ofrecer nuestro corazón y la gente verá si le gusta o no”.

Además, destacó el enfoque inclusivo de su campaña, llamando a "un patriotismo amplio, no excluyente" y destacando los colores patrios como parte del mensaje.

Por último, expuso que su campaña se centrará en medios digitales, con el objetivo de llegar a un público más amplio. "Voy a hacer una campaña para Chile, no solo para nuestro sector. No solo le voy a hablar a los que creen igual que yo. No es una campaña para mirarse el ombligo", concluyó Mirosevic.

PURANOTICIA