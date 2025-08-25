En riesgo vital permanecen dos delincuentes baleados en operativo policial en Puente Alto

Dos delincuentes se encuentran en riesgo vital luego de enfrentarse a balazos con Carabineros durante la madrugada en la comuna de Puente Alto.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:25 horas en Acceso Sur con Domingo Tocornal, donde se estaba registrando un robo en la plaza de peaje troncal.

Funcionarios policiales concurrieron al lugar, donde uno de los antisociales apuntó a los carabineros, por lo cual hicieron uso de sus armas de servicio.

Se produjo un intercambio de disparos y dos delincuentes resultaron heridos de gravedad, mientras que el resto de la banda se dio a la fuga arrojando "miguelitos".

Los dos antisociales fueron auxiliados por los efectivos policiales y luego por personal del SAMU, que los trasladó a un recinto hospitalario, donde permanecen en riego vital.

Uno de los heridos mantiene cuatro órdenes pendientes por el delito de robo en lugar no habitado. En esta oportunidad los antisociales no pudieron concretar el robo.

PURANOTICIA