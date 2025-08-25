Fiscal descartó abrir causa contra el Alcalde de Curacaví por obstrucción a investigación

El fiscal metropolitano Occidente, Marcos Pastén, descartó iniciar una investigación por el rol del alcalde de Curacaví, Christian Hernández, en la entrega de uno de los imputados por el homicidio del ingeniero Michael Peñaloza, hecho cometido el martes pasado en esa comuna de la región Metropolitana.

Este domingo, la PDI detuvo a dos implicados en el asalto, mientras que otros tres se entregaron a Carabineros, uno de ellos luego de conversar con el jefe comunal.

"Hemos conseguido desplazarnos junto a él para ponerlo a disposición de la policía en la 63ª Comisaría de Curacaví", señaló Hernández, lo que generó críticas.

En entrevista con Meganoticias, el fiscal Pastén informó que los imputados tienen entre 18 y 28 años y que su detención se amplió hasta el miércoles, cuando los cinco serán formalizados en el Juzgado de Garantía de Curacaví por robo con homicidio.

Acerca de la intervención del jefe comunal, el fiscal Pastén dijo que “hay que ir haciendo ciertas distinciones: el Alcalde de Curacaví puso a disposición de Carabineros a una de las personas que estaba con orden de detención previa, o sea, nosotros ya lo teníamos individualizado como uno de los partícipes del hecho. Mientras nosotros estábamos allanando su domicilio, él se estaba entregando con la persona del Alcalde".

Pastén agregó que "yo tiendo a pensar que el Alcalde actúa con la intención de colaborar con la investigación y desde ese punto de vista, quiero transmitir que nos resultan relevantes las acciones de las municipalidades en las labores preventivas y nosotros hemos tenido encuentros con muchas municipalidades y alcaldes (…) pero no hay que perderse en una dinámica: la investigación y la actividad investigativa corresponde a la Fiscalía, con los organismos auxiliares, que son las policías".

Consultado por una eventual causa contra el Alcalde por obstrucción a la investigación, respondió que "no es nuestra intención por ahora, pero tenemos que seguir indagando cuáles fueron las actuaciones específicas que se realizaron".

"Necesitamos seguir fortaleciendo la coordinación. Lo peor que podría suceder es que la comunidad nos vea desorganizados, que nos vean aen una disputa. Yo no quiero centrarme ahí. La comunidad nos tiene que ver, a los organismos pertinentes, actuando en conjunto, pero ese actuar tiene que ser coordinado", agregó Pastén.

"Entiendo la posición de los alcaldes, porque ellos tienen la relación directa con la comunidad. Y entiendo especialmente al Alcalde de Curacaví, porque su comuna se vio afectada con un hecho gravísimo. El llamado es a mejorar los canales de coordinación y a seguir actuando en forma conjunta, no a generar espacios que puedan generar fisuras en la investigación, que puedan ocasionar pérdidas de evidencia o actuaciones que puedan ser cuestionadas posteriormente", sentenció.

PURANOTICIA