Relator radial Ernesto Díaz Correa fue víctima de violenta encerrona en San Bernardo 

El relator radial de fútbol Ernesto Díaz Correa fue víctima del robo de su vehículo en la comuna de San Bernardo, mientras se encontraba estacionado esperando a su hijo, instante en que delincuentes armados lo amenazaron y huyeron con su móvil.

El hecho ocurrió cerca de las 22:50 horas, mientras el comunicador estaba en un paradero de calle Presidente Alessandri, esperando la llegada de su hijo.

Sorpresivamente fue interceptado por un vehículo del cual descendieron dos sujetos que lo intimidaron con armas de fuego, para luego sustraer su automóvil, especies personales y escapar en ambos móviles con dirección al norte.

Ernesto Díaz Correa acudió en compañía de su hijo a realizar la denuncia a una comisaría de San Bernardo, donde relató que los delincuentes "me pusieron la pistola en la cabeza" para obligarlo a entregar su vehículo –de marca Mazda– y otras especies.

La víctima resultó sin lesiones y todos los antecedentes fueron puestos en conocimiento de la fiscalía, mientras que funcionarios policiales se encuentran realizando diligencias investigativas para identificar y detener a los autores del hecho.

Posteriormente, el vehículo fue encontrado abandonado en la misma comuna.

PURANOTICIA