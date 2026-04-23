Viviendas nuevas serían hasta un 7% más baratas: Biministro Daniel Mas detalla impacto de exención del IVA

Una reducción de hasta un 7% en el valor de las propiedades nuevas es el efecto que traería consigo la exención transitoria del IVA. Así lo proyectó durante la jornada de este jueves Daniel Mas, quien se desempeña como biministro de Economía y Minería.

Durante una conversación sostenida con Radio Pauta, el titular de ambas carteras detalló el impacto de la medida: “El IVA va a bajar la vivienda entre un 5 y un 7% y también va a mover otro stock que estaba permanente. Cuando se mueve el stock, las empresas mejoran su estado financiero, sus balances y pueden partir nuevos proyectos”.

En esa misma línea, la autoridad gubernamental proyectó un escenario optimista para las iniciativas habitacionales que se encuentran paralizadas. Según explicó, en el momento en que “las compañías sienten que hay demanda; cuando sienten que su caja está un poquito mejor, de esos 200.000 (permisos de proyectos aprobados, pero no iniciados) van a partir muchos”.

Frente a los comentarios emitidos desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) —entidad gremial que advirtió que esta franquicia tributaria tendría un impacto limitado en la reactivación del sector—, Mas argumentó que el análisis debe ser integral. Al respecto, el biministro respondió: “uno no puede separar las ayudas (para analizar los efectos). ¿Qué pasa con el efecto de los impuestos? ¿Qué pasa con el tema de los permisos? Hay un montón de efectos que son complementarios y que nosotros pretendemos que en su todo generen la ayuda que estamos soñando”.

El espacio radial también sirvió para que el secretario de Estado reconociera positivamente ciertas acciones impulsadas durante la administración pasada. “La ley de subsidio a la tasa que venía implementada hace un tiempo movió alrededor de 40.000 viviendas de stock. Evidentemente, fue una política muy acertada”, reconoció.

Por otro lado, el jefe de las carteras de Economía y Minería se refirió a las críticas que han surgido desde la oposición frente al proyecto de la megarreforma, apuntando a que dicho sector político no le otorga la debida importancia a la expansión económica.

Sobre este punto, fue enfático al declarar: “La oposición critica el proyecto porque ellos no creen en el crecimiento. Hay una filosofía que es totalmente distinta. Nosotros creemos que, a través del crecimiento, vamos a cambiarle la vida a los chilenos a través de generar buenos empleos”.

Para respaldar su visión, la autoridad contrastó el enfoque actual con debates previos a nivel nacional, argumentando que “por mucho tiempo estuvimos hablando del decrecimiento, tratamos de pasar una Constitución que iba en esa línea. Nosotros lo que le estamos planteando al país es volver a crecer”.

Respecto a las metas trazadas para el término del mandato del presidente José Antonio Kast —las cuales contemplan una expansión del 4% y la generación de 300.000 empleos—, el secretario de Estado indicó que la clave radica en propiciar un entorno favorable que atraiga mayores capitales hacia Chile.

En cuanto a los requerimientos de quienes inyectan estos recursos, concluyó: “Necesitan certezas, porque son inversiones a larguísimo plazo, y necesitan que las cosas pasen en los tiempos que estamos comprometidos, por supuesto que cumpliendo todas las normas medioambientales con las que nos hemos puesto de acuerdo como país”.

PURANOTICIA