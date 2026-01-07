Vivienda en Pudahuel fue baleada más de 30 veces: familia se encontraba al interior del inmueble

Durante la madrugada de este miércoles, desconocidos llegaron en un vehículo a un domicilio en la comuna de Pudahuel, región Metropolitana, y dispararon en al menos 30 ocasiones para luego darse a la fuga.

Los residentes se encontraban al interior del inmueble en calle Baquedano, a la altura del 8600, cuando ocurrió el ataque.

A pesar de la gran cantidad de balas percutadas, no se registraron personas lesionadas.

Una de las hipótesis que se baraja sobre lo acontecido es que la vivienda haya sido confundida en medio de un ajuste de cuentas y/o un incidente armado entre bandas criminales.

El jefe de hogar relató que "estábamos en el living viendo tele y cuando escuchamos los balazos, nos tiramos al piso".

Al menos siete proyectiles ingresaron a la casa a través de puertas y ventanas.

Las víctimas indicaron no tener conflictos personales que permitan explicar lo ocurrido. "No tenemos problemas con nadie como para sospechar un ajuste de cuentas".

Cabe señalar que el Ministerio Público instruyó diligencias al Departamento OS9 y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros.

