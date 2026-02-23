Visa revocada y tensión diplomática: Juan Carlos Muñoz acusa medida “arbitraria” de EE.UU. por proyecto de cable con China

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, comentó nuevamente la sanción que le interpuso el gobierno de Estados Unidos, revocando su visa, junto a otras dos personas de su equipo: el subsecretario Claudio Araya (PC) y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen.

En conversación con Tele13Radio, Muñoz contó que recibió con "estupor" la noticia poco antes que Estados Unidos la hiciera pública. "Tuve que leerlo (el mensaje) varias veces", reconoció y señaló que "me quedé asombrado. Informé, por supuesto, a Cancillería, a Presidencia, respecto de lo que estaba ocurriendo".

El ministro contó que rápidamente vinculó el hecho a una conversación que tuvo tiempo atrás con el embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, quien ya le había advertido que esto podría ocurrir, en un diálogo que calificó como "tenso" y que detalló en profundidad.

"Ellos veían que un cable que cruzara el Pacífico desde China hacia nuestro país como una condición de inseguridad, un riesgo a la seguridad nacional tanto para su país como para el nuestro", señaló y agregó que le entregó una serie de antecedentes "para que podamos hacer un análisis profundo, correcto".

El secretario de Estado dijo al embajador Judd que agradecía los antecedentes y que los iban a evaluar en su mérito, aunque le aclaró que "Chile es un país soberano, que no distingue entre distintos países con los cuales tenemos relaciones respecto a un proyecto como este". El ministro además dijo haberle explicado al diplomático la legislación chilena en estos temas.

"Es una conversación evidentemente un poco tensa. Nadie está preparado para una conversación en esos términos (...) traté de ser lo más profesional posible, al mismo tiempo de reaccionar de manera, ojalá, dentro de todo cordial, y poder decirle, mira, este es el marco en el cual nosotros nos tenemos que mover", comentó Muñoz.

Y añadió que "a nadie le gusta que le digan una cosa como esa, como que si esto va a avanzar las personas que son responsables del proceso van a sufrir algún tipo de sanción. Sobre todo, cuando estamos hablando de elementos que son extraordinariamente técnicos".

El ministro de Transportes tildó de "inaudito" que lo calificaran en el comunicado estadounidense como alguien que dirigió o financió esta iniciativa, señalando que "yo entiendo que la sanción está asociada a un cable que ellos entienden que atenta contra la seguridad nacional de su país (...) por lo tanto, no quieren que ocurra (...), cualquier funcionario que contribuya o participe para que algo así avance debe ser sancionado".

"Es una situación que a mí me parece bastante injustificada. Me parece arbitraria y que evidentemente atenta contra la soberanía de nuestro país", finalizó.

