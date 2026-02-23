Alcalde Toledo defiende desalojo de ambulantes en Puente Alto: “Nadie está por sobre la ley”

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, defendió el operativo de retiro del comercio ambulante en el casco histórico de la comuna realizado este lunes, pese a la resistencia de algunos negociantes informales.

En una conferencia de prensa ofrecida en un edificio municipal cercano a la Plaza de Puente Alto, el lugar del desalojo, el alcalde aseguró que “nadie está por sobre ni de la consulta ciudadana, ni por sobre la Contraloría, ni por sobre la ley”, en referencia a una encuesta comunal, que en un 59% se manifestó por retirar este tipo de comercio.

“Lamentamos mucho que la gente lo entienda así, pero el casco histórico y el centro de Puente Alto es de los puentealtinos, y la gente quiere poder caminar, quiere poder venir a tomarse un té, un café tranquilo, y hay harta gente que no viene al centro por los constantes delitos que hay, por la inseguridad, porque no se puede caminar", agregó el alcalde, quien fue duramente encarado por los ambulantes retirados.

“Hay personas que están acostumbradas a 16, 15, 20 años a ganar 5 millones de pesos o 3 millones de pesos en un lugar y que creen que están por sobre ciertos de los vecinos y las vecinas de Puente Alto que necesitan desplazarse", criticó para luego descartar las deficiencias denunciadas por los manifestantes en la consulta ciudadana.

Y es que, según datos entregados por el municipio, había 268 permisos precarios concedidos para gente que se instaló a vender sus productos en el casco histórico. Sin embargo, al momento de acreditar que quienes contaban con esos permisos, que tienen una duración acotada, vivieran en la comuna, notaron que algunos residían en La Pintana, La Granja, Pirque y que otros se encontraban fuera del país.

“Con el análisis de los rut, de los 10 más antiguos, solamente dos trabajaban, los otros arrendaban sus permisos. Había gente que el permiso estaba, por ejemplo, a nombre de una persona que estaba muerta, porque hay gente que cree que los permisos son heredables”, comentó el edil puentealtino

Y denunció que “aquí había personas hasta que tenían patente de feria con un permiso precario. Es decir, el día malo en la feria me voy a trabajar a la calle y el día bueno me voy a trabajar en la feria. Y así hago quebrar el patentado, entonces no corresponde todo esto”, finalizó.

