Violento turbazo en San Joaquín: golpearon a las víctimas y escaparon con especies avaluadas en 15 millones de pesos

Un nuevo turbazo se registró la madrugada de este jueves en la Región Metropolitana esta vez en la comuna de San Joaquín, donde una banda de seis delincuentes asaltó a una familia y escapó con especies avaluadas en 15 millones de pesos, incluido el vehículo de las víctimas.

De acuerdo a los antecedentes de la policía, el asalto se produjo alrededor de las 5 horas en un inmueble ubicado en la calle Thomas Alva Edison, donde ingresaron sujetos armados que amenazaron a los ocupantes, además de golpear a una de las víctimas.

Finalmente, los antisociales escaparon en el vehículo en que llegaron y en un automóvil de los afectados. Carabineros concurrió al lugar para iniciar las primeras pesquisas. El hijo del dueño de casa resultó con lesiones leves y hasta el momento no hay detenidos.

Al respecto, el capitán David González indicó que "un grupo de cinco a seis sujetos ingresó a un domicilio en donde premunidos con armas de fuego intimidaron al grupo familiar y con ellos sustrajeron distintas especies, junto con un vehículo estacionado afuera del domicilio".

