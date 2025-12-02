Violento turbazo en Puente Alto deja a un hombre herido a bala por oponerse al asalto

Un nuevo turbazo se registró la madrugada de este martes en la Región Metropolitana, esta vez en la comuna de Puente Alto, donde un hombre resultó herido de bala por oponerse al asalto.

De acuerdo a los antecedentes policiales, el hecho se produjo alrededor de las 1:30 horas de este martes en un inmueble de calle Brasil, donde se encontraba la víctima con su hermana.

Un grupo de 10 sujetos armados llegó en vehículos e ingresó violentamente al lugar y comenzó a robar todo tipo de especies, ante lo cual el afectado opuso resistencia.

Uno de los delincuentes le disparó en la pierna derecha, mientras el resto de a banda terminaba de desvalijar el lugar. Escaparon con dinero, especies y el vehículo de las víctimas.

El herido fue trasladado a un recinto hospitalario, fuera de riesgo vital, mientras la PDI inició la investigación por el violento robo.

PURANOTICIA