Violento turbazo en casa de Peñalolén: Sujetos agredieron a dueño de casa y robaron su vehículo

Al menos tres sujetos ingresaron a un domicilio en la comuna de Peñalolén, sustrayendo diversas especies y un vehículo de lujo, que se encontraba estacionado en el antejardín.

El hecho ocurrió a eso de las 10:30 horas de este sábado, cuando los individuos, con sus rostros cubiertos, ingresaron escalando al inmueble, donde agredieron al propietario.

El teniente Sebastián Yáñez, de la 43 Comisaría de Peñalolén, detalló que “la dama de llaves del domicilio manifiesta que alrededor de tres personas habrían ingresado por escalamiento, intimidándola a ella y al propietario del domicilio, al cual con un elemento contundente lo golpean en la cabeza”.

Los individuos sustrajeron “diferentes especies al interior del domicilio para después tomar el vehículo particular de esta persona y darse a la fuga en dirección desconocida”.

Uno de los delincuentes habría tenido un arma de fuego, percutando al menos un disparo, sin dejar a personas lesionadas.

Personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) se encuentra en el lugar realizando las pericias correspondientes.

PURANOTICIA