Servel confirma inicio de una investigación por difusión de mensajes de una App llamando a votar por José Antonio Kast

El Servicio Electoral (Servel) confirmó el inicio de una investigación tras la difusión de mensajes políticos enviados a través de una aplicación asociada a la empresa Lipigas, hecho que generó denuncias durante la jornada electoral.

La información fue entregada por la presidenta del organismo, Pamela Figueroa, quien abordó el tema señalando que el Servel ya tomó conocimiento formal de los antecedentes y activó los procedimientos correspondientes.

“Nosotros ya hemos tomado conocimiento de esta denuncia y, por tanto, comenzamos el proceso de investigación. Al comenzar el proceso de investigación, hay muchos antecedentes que tienen que ser revisados, que tienen que ser evaluados, por tanto, en este momento no podemos dar más antecedentes”, explicó la autoridad.

Figueroa indicó que, al tratarse de una investigación en curso, aún no es posible adelantar conclusiones ni determinar eventuales responsabilidades, incluyendo la aplicación de sanciones asociadas a propaganda electoral fuera de plazo.

En relación con las multas contempladas en la normativa vigente —que pueden fluctuar entre 20 y 200 UTM— la presidenta del Servel precisó que “no tenemos antecedentes suficientes para poder dar un pronunciamiento. Y como señalaba, como es una investigación, no podemos dar a conocer esos antecedentes hasta que una vez podamos tener un pronunciamiento. Y específicamente en relación a lo que me pregunta sobre quién va la multa, también es materia de la investigación”.

Las declaraciones se dieron en el marco del balance general de la jornada electoral, que el Servel calificó como mayoritariamente tranquila, mientras el organismo avanzaba en el cierre de mesas y el inicio del conteo de votos a nivel nacional.

