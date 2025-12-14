Carolina Tohá no descarta unirse a un eventual Gobierno de Jeannette Jara: "No estoy para cerrar puertas"

La exministra del Interior, Carolina Tohá, abordó el escenario político posterior a la elección presidencial y se refirió a la posibilidad de integrarse a un eventual gobierno encabezado por la exministra y candidata del oficialismo, Jeannette Jara.

Consultada sobre esa opción, evitó cerrar la puerta a un eventual rol en la próxima administración. “No estoy para cerrar puertas, a estas alturas de la vida no diría una cosas así”, afirmó, aunque precisó que “lo más esperable es que mi aporte en la próxima etapa sea desde otros espacios”.

La exSecretaria de Estado profundizó en su reflexión señalando que el resultado del proceso electoral vuelve a evidenciar una brecha entre la política y la ciudadanía. En ese sentido, sostuvo que “creo que va a ser muy necesario porque en Chile una cosa que mostró claramente esta elección y hace rato tenemos síntomas de eso, es que la política está muy ensimismada, muy desconectada de la sociedad, salvo estos momentos electorales”.

En esa misma línea, Tohá planteó la necesidad de ampliar las formas de participación política más allá de los cargos institucionales.

"Las personas que nos dedicamos a la política tenemos que encontrar maneras de participar y aportar que no sea al interior del espacio de las autoridades o de las instituciones de representación, sino también trabajando con la ciudadanía, con la sociedad, con el mundo social, con el mundo de la academia y construyendo desde ahí cosas que nos hagan sentir todos parte del país que hacemos”, concluyó.

