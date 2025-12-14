Comienza el cierre de mesas en todo el país y se aproxima el conteo de votos de la segunda vuelta de la Elección Presidencial

A las 18:00 horas en punto se dio por terminada la segunda vuelta de la Elección Presidencial, a menos que aún queden votantes en los locales, por lo que se espera comenzar en los próximos minutos a contabilizar los sufragios.

Cabe recordar que en estos comicios, el padrón electoral fue el mismo que para la primera votación del 16 de noviembre, es decir, 15.779.102 personas estuvieron habilitadas para votar: 15.618.167 en Chile y 160.935 personas en el exterior.

En el desglose del electorado, 8.083.768 corresponden a mujeres, mientras que los hombres llegan a 7.695.334. Los extranjeros habilitados para votar suman 885.940 personas, en tanto que 302.722 personas están inhabilitadas para hacerlo.

También es importante recordar que en la primera vuelta, la candidata oficialista Jeannette Jara fue primera mayoría con 3.347.615 votos (26,85%), mientras que el republicano José Antonio Kast llegó segundo con 3.097.717 sufragios (23,92%).

La carta de derecha, de 59 años, se presenta por tercera vez como candidato a La Moneda, en tanto que Jara, de 51 años, lo hace por primera vez, aunque ya se presentó en la Elección Municipal de 2021, donde perdió.

PURANOTICIA