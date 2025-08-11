Violento turbazo a automotora en Cerrillos: delincuentes robaron entre 10 y 15 vehículos

Un violento turbazo afectó a una automotora de la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana, donde una banda de delincuentes robó entre 10 y 15 vehículos la madrugada de este lunes.

El asalto afectó a la automotora Valenzuela & Delarze, ubicada en Camino a Melipilla, donde los antisociales forzaron el candado de la reja perimetral y luego rompieron los ventanales para ingresar al local.

En el interior se dirigieron directamente al lugar donde se encontraban las llaves y escaparon con entre 10 y 15 vehículos. En la automotora no estaba conectada la alarma y tampoco contaba con nochero.

Al respecto, el mayor Alexis Durán informó que la cifra de autos robados no ha sido precisada, pero que serían entre 10 a 15 automóviles nuevos de marcas Fiat, Ram y Kia.

Agregó que el turbazo quedó al descubierto luego de que personal de seguridad municipal se percatara de que el portón de la automotora estaba abierto.

Por instrucciones de la fiscalía, personal de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de la indagatoria.

PURANOTICIA