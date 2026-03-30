Violento saqueo a dependencias municipales de Huechuraba: roban caja fuerte y equipos avaluados en $10 millones

En el marco de los desmanes registrados durante la jornada del Día del Joven Combatiente, las instalaciones de servicios municipales de Huechuraba, situadas en avenida Recoleta, fueron blanco de un violento ataque. Según los antecedentes preliminares entregados por el fiscal de Flagrancia Centro Norte, Javier Mayer, el valor de las especies sustraídas desde el recinto se estima en, al menos, $10 millones.

El hecho fue perpetrado por una turba de aproximadamente 20 individuos, quienes utilizaron la técnica del forado para irrumpir en las dependencias. Una vez en el interior, los delincuentes se apropiaron de una caja fuerte y cerca de 10 computadores. En paralelo a este saqueo, también se reportaron incidentes y ataques contra la 54a. Comisaría de Huechuraba.

Ante la gravedad de lo ocurrido, el alcalde de la comuna, Maximiliano Luksic (IND-UDI), manifestó su pesar por el impacto que este delito tiene en la comunidad. La autoridad comunal aseguró sentir "mucha impotencia y frustración, sobre todo porque los más afectados son los vecinos que necesitan con urgencia de los servicios municipales". Asimismo, el jefe comunal enfatizó que el personal administrativo está "trabajando sin descanso para retomar el trabajo y seguir atendiendo a nuestros vecinos que hoy más que nunca nos necesitan".

Respecto al avance de las diligencias, Luksic confirmó que ya existen avances en la recuperación de lo robado y solicitó la colaboración ciudadana para identificar a los responsables, haciendo un llamado "a los vecinos que tengan antecedentes a que denuncien ante cualquier sospecha. Carabineros ya ha podido recuperar algunos objetos de valor y seguimos aportando imágenes y evidencia a la investigación".

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