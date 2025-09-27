Violento robo de vehículo en Lampa: Delincuentes lo abandonan en Quilicura

Un nuevo portonazo afectó a dos personas la noche de este viernes en el sector Valle Grande de Lampa, cuando fueron abordadas por cuatro sujetos armados que les sustrajeron su vehículo particular.

Según relató el capitán Eduardo Droppelmann, oficial de ronda de la Prefectura Norte, “cuatro sujetos premunidos de armas de fuego descienden de un vehículo color negro desde la parte posterior de su vehículo particular y los abordan golpeándolos con la empuñadura de sus armamentos en la cabeza y sustrayendo su vehículo particular para huir en dirección desconocida”.

Las víctimas, ambas de nacionalidad venezolana, sufrieron heridas en la cabeza producto del ataque y fueron trasladadas al SAPU del sector para recibir atención médica.

Horas más tarde, en el marco de patrullajes preventivos en zonas de alta criminalidad, personal de la 49° Comisaría de Quilicura logró ubicar el automóvil abandonado en la vía pública de esa comuna, por lo que fue devuelto a sus propietarios.

Hasta el cierre de esta nota, se desconoce el paradero de los delincuentes.

PURANOTICIA