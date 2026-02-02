Violento portonazo en Recoleta: actor Osvaldo Silva fue apuñalado tras robo de su vehículo

Los actores Osvaldo Silva y Cecilia Cucurella fueron víctimas del robo de su vehículo en horas de la madrugada de este lunes en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió a eso de las 01:00 horas en un servicentro, cuando los actores se encontraban cargando combustible, momento en que fueron abordados por cinco individuos que los obligaron a descender del vehículo.

El capitán Walter Spreng relató que se generó un forcejeo con el conductor, quien fue herido con un arma blanca en su brazo y pierna izquierda. “La victima se encuentra bien, fuera de riesgo vital, solamente mantiene una lesión de carácter leve en su pierna y antebrazo izquierdo”, indicó.

De acuerdo al relato de las víctimas, los delincuentes se encontraban a rosto descubierto y serían jóvenes de nacionalidad chilena. Además, los individuos mantenían armas cortopunzantes.

La Fiscalía instruyó a la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar las diligencias correspondientes.

PURANOTICIA