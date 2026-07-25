Violento intento de encerrona en Las Condes: 5 sujetos disparan contra grupo familiar

Un violento intento de encerrona ocurrió la madrugada de este sábado en la comuna de Las Condes cuando varios sujetos armados intentaron robarle un automóvil a un grupo familiar.

El teniente Manuel Ortega, oficial de ronda de la Prefectura Andes, explicó que “se trata de un robo con violencia, donde un grupo familiar abordando su vehículo particular llega hasta una ubicación en específico en Avenida Las Condes, momentos en los que es interceptado por otro vehículo, color gris, del que descienden cinco sujetos, dos de ellos premunidos con armamento de fuego".

Y agregó el uniformado que "ellos, mediante la violencia y la intimidación, bajan a este grupo familiar del vehículo, y uno de los sujetos premunidos de ese armamento de fuego percuta dos disparos".

El policía informó que las víctimas se encuentran en "óptimas condiciones" y solo el conductor del vehículo, que es el padre del grupo familiar, resultó con un golpe en la cabeza.

Aunque el vehículo se vio afectado por los disparos, finalmente no pudo ser sustraído por los antisociales pues sus medidas de seguridad y el hecho que el conductor permaneciera con la llave lo impidieron, explicó el teniente Ortega.

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