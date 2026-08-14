Detienen a mujer tras publicar amenaza de muerte contra el Presidente Kast durante visita a Talca

Detectives de la Brigada del Cibercrimen Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a una mujer de 23 años por el delito de amenazas contra la autoridad, luego de que difundiera a través de un perfil de Instagram un mensaje que atentaba contra la integridad física del Presidente José Antonio Kast.

Según lo indicó la subinspectora Odette Gutiérrez, de la Brigada del Cibercrimen, los hechos fueron conocidos luego que detectives recibieran una alerta proveniente de Meta Platforms, relacionada con una publicación efectuada mediante dicha red social.

A partir de las diligencias investigativas, los detectives lograron identificar a la emisora del mensaje y establecer su participación directa en los hechos. Es por lo anterior que, gracias al trabajo colaborativo con los detectives de la Brigada de Investigación Criminal de Talca, se determinó que la mujer estaba en aquella ciudad tras ser localizada a través de familiares, por lo que se presentó voluntariamente en la PDI, donde fue detenida.

En el procedimiento, los detectives incautaron el teléfono celular utilizado por la imputada, elemento que será periciado como parte de la investigación. Los antecedentes y el procedimiento se dio cuenta al Ministerio Público, que instruyó que la detenida sea puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Talca.

(Imagen referencial: Parral TV)

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