Arrau responde a Chomali tras reparos a restricción de prestaciones de salud a condenados: "Desconoce el proyecto"

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respondió a las declaraciones de la titular de Salud, May Chomali, sobre la restricción de prestaciones de salud para condenados por crimen organizado, que estaría incluida en la reforma constitucional impulsada por el Gobierno.

En entrevista con radio Infinita, la autoridad expresó que "la ministra Chomali desconoce el proyecto constitucional, es un proyecto que todavía no ha sido público. Yo creo que ha estado opinando de una cosa que quizás no estaba tan al tanto".

"La limitación que queremos establecer es una inhabilidad para los condenados por terrorismo para ejercer cargos públicos, ser director de escuela y en ese mismo período de inhabilidad, que no puedan recibir una serie de beneficios sociales", explicó.

En esa línea, dijo que "creemos que no podemos quitarle a todos los chilenos sus impuestos y que lo dediquemos a financiarle beneficios sociales a personas condenadas por crimen organizado y terrorismo. Estamos hablando de ese tipo de condenado".

Chomali había mencionado en conversación con CNN Chile que la reforma "podría generar alguna incompatibilidad con algunas leyes que nosotros tenemos", como la Ley de Urgencia que obliga a atender a todas las personas, y recalcó que cuando la norma avance "vamos a ver cuáles son los elementos que podrían interferir con otras leyes de las cuales nosotros estamos mandatados".

Junto con ello, Chomali aclaró que lo que se ha conocido "es un borrador. Cuando sea el momento adecuado lo vamos a revisar y vamos a conversar en la interna con los ministros, pero en el espíritu de que podría afectarse el derecho a la salud”.

"El derecho a la salud está consagrado por la constitución y yo creo que vamos a hacer todo lo necesario para que ese derecho siga consagrado a la constitución”, subrayó la ministra.

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