Más de 3 mil personas han postulado para ser parte del programa de cursos de formación de conductores para el sistema Red Movilidad

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a través del Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), dio a conocer que más de 3 mil personas han presentado su postulación para ser parte del programa de cursos gratuitos de formación de conductores para el sistema Red Movilidad, dirigidos a personas mayores de 50 años.

La iniciativa de la empresa operadora Voy Santiago e impulsada en estrecha colaboración con el ministerio, comenzó su primer ciclo de cursos el pasado 26 de junio entregando 175 becas de formación, distribuidas en 7 cursos dirigidos a hombres y mujeres que deseen sumarse a la operación del sistema Red Movilidad.

“La generación de empleo es una de las prioridades del gobierno del Presidente José Antonio Kast y desde el sector transportes, también queremos avanzar en esa línea. El Programa +50, que impulsa el MTT a través del DTPM y la empresa operadora VOY, apunta a reclutar y capacitar como conductores a personas mayores de 50 años, un segmento para el que no es fácil reinsertarse en el mercado laboral", señaló el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna.

La autoridad además destacó que "está iniciativa busca incorporar nuevos conductores al sistema metropolitano de transporte público, con una alta preparación teórica y práctica, que nos ayudará a entregar un mejor servicio a las personas que usan el sistema diariamente".

A la fecha, más de 3.000 personas han postulado al programa. Los participantes pasan por un proceso de selección previo. Luego, realizan una formación de entre 9 y 12 semanas, que combina capacitación teórica y práctica en conducción. Una vez finalizada esta etapa, rinden la prueba correspondiente para obtener su licencia profesional.

Tras aprobar el proceso, son contratadas por Voy Santiago. Posteriormente, ingresan a un período de capacitación de un mes, orientado a acompañar su incorporación y fortalecer las condiciones para que salgan a la vía con seguridad y confianza.

Quienes deseen ser parte de estos cursos y cumplan con el requisito de ser mayor de 50 años, junto con contar con licencia clase B con una antigüedad de dos años, deben estar atentos al sitio web del operador https://voysantiago.cl/ donde se informará la apertura de nuevas postulaciones.

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