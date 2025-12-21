Violento femicidio seguido de suicidio queda al descubierto en departamento de Santiago

Un femicidio y posterior suicidio quedó al descubierto la tarde del sábado en un departamento de la comuna de Santiago, luego de que el hijo de la víctima encontrara los cuerpos al interior de un inmueble ubicado en calle San Pablo. El hecho generó un amplio operativo policial y la intervención del Ministerio Público.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, un ciudadano venezolano asesinó a su pareja mediante múltiples puñaladas y posteriormente se suicidó cortándose el cuello. Ambos mantenían situación migratoria irregular, según confirmó la Policía de Investigaciones.

El fiscal de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Manuel Zúñiga, señaló que si bien no se descartan otras hipótesis, “según la evidencia recopilada, nos encontraríamos frente a un femicidio y posterior suicidio”. El caso quedó en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI.

En tanto, la comisario Margarita Parra detalló que la mujer presentaba múltiples heridas cortopunzantes en el tórax y abdomen, mientras que el hombre tenía una lesión cortante a nivel cervical. Junto a los cuerpos fue encontrado un cuchillo tipo carnicero, presuntamente utilizado en el ataque, y se estableció que el sujeto mantenía conductas violentas previas hacia la víctima.

