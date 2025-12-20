Violento asalto en Colina: adultos mayores maniatados y mujer sufre agresión sexual

Un grave hecho de violencia se registró durante la madrugada de este viernes en la comuna de Colina, luego de que un grupo de delincuentes armados irrumpiera en una vivienda particular, maniataran a sus ocupantes y perpetraran un robo con violencia que incluyó una agresión sexual contra una de las víctimas.

De acuerdo con información entregada por Carabineros, el asalto ocurrió cerca de la medianoche, cuando los sujetos llegaron en un vehículo y forzaron tanto el portón perimetral como la puerta principal del inmueble, ubicado en el pasaje Abate Juan Ignacio Molina. Una vez en el interior, intimidaron a los residentes con armas de fuego.

Las primeras víctimas fueron los propietarios de la vivienda, un hombre de 63 años y su pareja de 70, quienes fueron reducidos y maniatados. Los antisociales sustrajeron dinero en efectivo, documentos personales y bancarios, además de diversos equipos tecnológicos. En el segundo piso del inmueble se encontraba la esposa del hijo del matrimonio, quien fue víctima de una agresión sexual por parte de dos de los atacantes.

Durante el registro del domicilio, los delincuentes forzaron una caja fuerte y sustrajeron tres armas de fuego, correspondientes a un rifle, una pistola y una escopeta, junto con cartuchería destinada a uso deportivo. El armamento pertenecía al hijo de los propietarios, quien no se encontraba en el lugar al momento del asalto. El avalúo total de lo robado fue estimado en 9 millones de pesos.

El inmueble contaba con cámaras de seguridad operativas, cuyos registros permitieron obtener antecedentes relevantes, incluida la patente del vehículo utilizado en la huida. Por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedó en manos de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Sur de la PDI, que continúa realizando diligencias para identificar y detener a los responsables de este violento ilícito.

