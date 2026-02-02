Violento asalto con disparos afectó a tienda del Mall Plaza Sur en San Bernardo

Un violento asalto con disparos se produjo durante la tarde de este domingo al interior del Mall Plaza Sur, en la comuna de San Bernardo, luego de que un grupo de delincuentes perpetrara el robo de una tienda Samsung.

Según información entregada por Carabineros de Chile, cuatro individuos ingresaron al recinto comercial portando armas de fuego y armas blancas, con las que intimidaron y agredieron a los trabajadores del local para concretar el ilícito.

De acuerdo con los antecedentes recabados por personal policial a partir del relato de testigos, los asaltantes sustrajeron tres bolsas de gran tamaño con teléfonos celulares nuevos y embalados. Tras el robo, los sujetos huyeron en un vehículo que mantiene un encargo vigente por robo.

Carabineros desplegó un operativo en el sector para dar con el paradero de los responsables, mientras se revisan registros de cámaras de seguridad del mall y del entorno para establecer la dinámica exacta del hecho y la ruta de escape utilizada por los antisociales.

PURANOTICIA