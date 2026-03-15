Preso en Argentina estaba "El Chico Perry", reo fugado de Colina 1 en 2024

La PDI informó que uno de los fugados del penal Colina 1 en 2024, José Santos Torres Montecino (47), alias "El Chico Perry", fue ubicado en una cárcel de Argentina, donde se hacía pasar por ciudadano peruano.

En Chile, Torres Montecino tiene antecedentes por robo con violencia, porte ilegal de arma de fuego y homicidio frustrado. Estaba preso en una cárcel de Buenos Aires desde octubre de 2025, cuando fue detenido junto a otros dos chilenos tras cometer un robo en un domicilio.

Ayer, tras el cruce de información y bases de datos entre la Policía de Investigaciones, Gendarmería de Chile y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, se pudo confirmar que este sujeto se encontraba en un recinto penitenciario bonaerense, haciéndose pasar por otra persona.

El agregado policial de la PDI en Argentina, subprefecto Ariel Alarcón, destacó que el trabajo coordinado interagencial es clave en este tipo de situaciones: "La PDI como otras instituciones integrantes del ecosistema de seguridad venimos trabajando hace bastante tiempo con cuerpos policiales de otros países para mejorar el trabajo en conjunto".

Explicó que "ahora comenzará la etapa formal del trabajo con las oficinas de Interpol tanto en Buenos Aires como Santiago, para poder acelerar los procesos de extradición hacia Chile y que vuelva a prisión, donde debe cumplir condena hasta el año 2037".

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