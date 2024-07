Violento asalto a familia en Maipú: seis delincuentes golpearon al dueño de casa para escapar con especies avaluadas en $20 millones

Un violento asalto afectó la noche de este martes a una familia en la comuna de Maipú, donde un grupo de seis delincuentes ingresó por la fuerza al domicilio y encañonó a los padres y sus hijos menores de edad, para finalmente escapar con especies avaluadas en 20 millones de pesos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas en un inmueble ubicado en el pasaje Segunda Sinfonía, donde antisociales armados golpearon al dueño de casa, encerraron a la familia en un baño y escaparon con joyas, dinero, televisores y computadores, que cargaron en la camioneta de la víctima.

El subcomisario Rolando Valdebenito, de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI, informó que “seis sujetos encapuchados ingresaron por la fuerza a través de la cocina, golpeando al dueño de casa y encañonando al resto del grupo familiar, incluido un niño de cinco años, obligándolos a encerrarse en el baño”.

Por su parte, el dueño de casa, Ítalo Fierro, relató que "estábamos viendo televisión, patearon la puerta de acceso a la casa, no la pudieron abrir porque la dejamos con llave. Entraron por el costado, hicieron pedazos el portón, entraron por la cocina".

Añadió que "vi a cuatro tipos, me tiraron al suelo. Mi suegro alcanzó a agarrar a mis hijos, los metió al baño, mientras me pedían las cosas, mi hijo menor no se dio cuenta, no lloró, pero mi hijo mayor, de 14 años, yo creo que estará más afectado de aquí a futuro".

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Occidente, el turbazo será indagado por la BIRO de la PDI. Cabe hacer presente que este hecho se suma a los registrados el 12 de junio y 18 de abril pasado la misma comuna. En este último incluso los delincuentes asaltaron simultáneamente dos casas. Los modus operandi son similares.

(Imagen: T13)

