Violento asalto a familia en condominio de Chicureo: golpearon y amarraron a las víctimas para robar dos vehículos y especies

Una familia de un condominio en Chicureo, comuna de Colina en la Región Metropolitana, fue víctima de un violento asalto en su domicilio por parte de desconocidos que robaron dos vehículos de las víctimas, además de especies de alto valor.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el atraco ocurrió alrededor de las 5:40 horas de este martes en una vivienda de av. El Valle, al interior del condominio Los Abedules, donde los antisociales sorprendieron a la familia mientras dormía.

Carabineros se entrevistó con una de las víctimas, quien manifestó que mientras dormía con su grupo familiar sintió ruido en su casa y logró visualizar a ocho sujetos al interior de su domicilio a rostro cubierto, quienes lo amenazaron y redujeron de inmediato.

La víctima relató que los delincuentes amarraron a los miembros de la familia y los agredieron con golpes de pies y puño, aprovechando la circunstancia sustraen diferentes especies, como también dos automóviles. Posteriormente huyeron del lugar.

Según se informó, además de los vehículos, los antisociales también robaron joyas, dinero en efectivo, y artículos tecnológicos. Se investiga cómo los delincuentes ingresaron al condominio, que cuenta con caseta de guardias y una barrera en el ingreso.

