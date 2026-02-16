Violenta encerrona afecta a Macarena Tondreau en Vitacura: delincuentes la amenazaron frente a su hija y atropellaron a su mascota

La presentadora de televisión Macarena Tondreau fue víctima de una violenta "encerrona" la noche del domingo en la comuna de Vitacura de la capital, mientras viajaba en automóvil junto a su hija de 11 años. Los delincuentes lograron robarle el vehículo, pero posteriormente fue abandonado.

El hecho ocurrió alrededor de las 23 horas en el sector de Avenida Vespucio Norte con Costanera Norte, donde la presentadora, que regresaba de la playa, fue interceptada por desconocidos que la amenazaron con armas de fuego, para obligarla a descender. Luego escaparon con su vehículo y en la fuga los delincuentes atropellaron una de las mascotas de la familia, la que murió.

"Veníamos saliendo de Vespucio Oriente, llegando a Costanera Norte, y se nos detiene un vehículo por delante, justo en la salida, entonces no había forma de moverse", relató Tondreau en una comisaría de Vitacura.

"Dos de ellos se pusieron a mi lado con armas de fuego. Me apuntaron al vidrio y el que estaba frente a mi hija intentó romper el vidrio con un martillo. Gracias a dios teníamos láminas más fuertes", añadió la afectada.

"Mi hija está shockeada, no entendía qué estaba pasando... Pero estamos bien, estamos sanas, no nos golpearon. Y ya está. Es una lástima, porque uno tiene que intentar dar un paso adelante no sé cómo, porque queda uno con mucho miedo... pero es así no más", concluyó.

El caso comenzó a ser investigado por la Brigada de Robos (Biro) de la PDI. El vehículo fue recuperado en la comuna de Conchalí.

Sobre lo ocurrido, el subcomisario de la Biro, Luis Torres, señaló que "un vehículo se posicionó por delante, descienden entre tres a cuatro sujetos los cuales intimidan a la víctima con armas de fuego y otros elementos tipo martillo, logrando bajar a la persona y huir en dirección desconocida".

Añadió que "dos a tres horas después se logra la ubicación del vehículo sustraído y en estos momentos está siendo periciado para obtener algún indicio de interés criminalístico".

