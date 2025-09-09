Violenta agresión en Talagante: Carabineros que ayudaban a una familia amenazada fueron atacados por una turba

Cuatro funcionarios de Carabineros resultaron heridos tras ser atacados por una turba en la comuna de Talagante. El incidente ocurrió cerca de las 20 horas de este lunes en la calle Monseñor Larraín, cuando los oficiales respondían a un llamado de auxilio de una familia que estaba siendo amenazada de muerte y con daños en su vivienda.

Según el Coronel Jorge Hidalgo, los uniformados "concurrió a un sector de la comuna a prestar auxilio ante un llamado de una familia que estaba siendo amenazada de muerte, le estaban dañando su domicilio". Los agentes lograron ingresar al inmueble para proteger a los afectados, pero una multitud de personas impidió su salida y comenzó a arrojar "elementos contundentes" tanto a los policías como a las víctimas.

Producto de la violenta agresión, cuatro funcionarios policiales sufrieron lesiones. Uno de ellos tuvo un corte en la cabeza, mientras que el resto presentó policontusiones. Todos los heridos fueron trasladados al Hospital de Carabineros para recibir atención médica.

El coronel Hidalgo explicó que la agresión podría estar vinculada a una denuncia por un presunto "abuso sexual" ocurrido hace algunos meses. La policía había acogido la acusación en su momento. Este ataque subraya el riesgo al que se enfrentan las fuerzas de orden al intentar proteger a la ciudadanía en situaciones de extrema tensión.

