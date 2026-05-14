Violencia en Recoleta: Sujeto en scooter asesina a un hombre y deja a otro grave cerca de la Vega Central

Un nuevo homicidio con arma de fuego ocurrió durante la madrugada de este jueves en el sector de la Vega Central, comuna de Recoleta de la Región Metropolitana. La víctima es un hombre de 54 años, baleado junto a otro sujeto que quedó grave, pero fuera de riesgo vital. Ambos chilenos.

El ataque ocurrió cerca de las 02:30 horas de este jueves, en la intersección de Olivo con Rengifo, a pocos metros del lugar donde el lunes pasado un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza. Las autoridades investigan una posible relación entre ambos hechos, ya que el sector es identificado como un foco de tráfico de drogas.

En esta oportunidad, de acuerdo a los primeros antecedentes, un sujeto en scooter disparó a ambas víctimas y se dio a la fuga. El hombre de 54 años recibió un impacto en el abdomen que le causó la muerte en el mismo lugar, mientras que el otro sujeto fue trasladado al Hospital San José con heridas graves en tórax y una pierna.

Por las circunstancias del hecho, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH Metropolitana y el OS9 de Carabineros. Al respecto, la fiscal ECOH Luz Gavilán confirmó que "se encontró a una persona fallecida en la vía pública y a otro lesionado de gravedad, además de diversas evidencias balísticas en el lugar".

Añadió que la víctima fatal vivía en el sector, "en una dependencia que podríamos determinar que es un cité, en donde tenía un domicilio fijo".

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